Rebocho kadroya alınmadı

Beşiktaş, ligdeki Göztepe deplasmanını hazırlıklarını tamamladı. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda, İzmir deplasmanında takımın başında yardımcı antrenör Şenol Fidan yer alacak.

REBOCHO KADRODA YOK

Beşiktaş Kulübü Göztepe maçının kadrosunu da açıkladı. Kafilede cezalı olan Elneny ve sakatlığı bulunan Dorukhan, Lens ve Ljajic'in dışında Rebocho da kadroda yer almadı.

Kadroda bulunan isimler:



Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby

ŞENOL FİDAN KİMDİR?

2019/2020 sezonun başından beri Beşiktaş'ta görev yapan 53 yaşındaki yardımcı antrenör Şenol Fidan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.



