Ljajic'e milli takımdan davet

1 Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında son sıradaki Erzurumspor'u konuk edecek.

2 Volkan Demirel: Şampiyonluğun en güçlü adayıyız Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Süper Lig ile ilgili yaptığı açıklamada "Hala şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" dedi.

3 FIFA, beraberliği kaldırmayı düşünüyor Son dönemde futbol kurallarında birçok değişikliğe imza atan FIFA, yeni bir uygulamaya giderek maçlarda beraberliği kaldırmayı hedefliyor.

4 Çağlar'ın Leicester City'de oynamama sebebi Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel, Çağlar'ın İngilizcesi yeterli olmadığı için ilk 11'de şans bulamadığını açıkladı.

5 Mustafa Cengiz genel kuruldan yetki istiyor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yarın yapılacak genel kurulda istediği yetkiyi alamaması durumunda istifa edeceği ifade edildi.

6 UEFA'dan tepki çeken Valbuena paylaşımı Resmi Twitter hesabından Valbuena'nın doğum gününü kutlayan UEFA, Fransız futbolcunun Marsilya formasıyla sarı-lacivertli ekibe attığı golü tercih etti.

7 Yerli futbolcularda kur sabitleniyor Kulüpler Birliği toplantısında yerli oyunculara euro üzerinden yapılacak ödemelerde kurun 5.2 TL olarak sabitlenmesine karar verildi.

8 UEFA'nın Almanya'ya verdiği organizasyonlar UEFA, Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarını toplamda 12 defa Almanya'ya verdi.

9 Cocu koşu mesafesinden çok memnun Phillip Cocu, maç başı ortalama 102 kilometre olan toplam koşu mesafesinin Beşiktaş derbisinde 108 kilometreye çıkmış olmasından dolayı çok mutlu oldu.