Ljajic'ten Quaresma'ya duran top isyanı

Beşiktaş'ın son haftalardaki kötü gidişatı sürüyor. Son 8 maçta sadece Rizespor'u yenebilen siyah-beyazlı ekip dün akşam da sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

OYUNCULAR ARASINDA GRUPLAŞMA VAR

Geçen sezonun ortalarında başlayan düşüş bu seneye de yansıdı. Zirvenin 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş, takım olgusunda uzak görüntü çiziyor.

Sivasspor maçında Quaresma'nın her duran topu kullanması, arkadaşlarına fırsat vermemesi de bu durumun yansımalarından biri. Dün akşam oynanan karşışlaşmada serbest vuruşu kullanmak üzere gelen Ljajic'in Quaresma'nın topu bırakmamsı üzerine ellerini açarak isyan etmesi kameralara yansıdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Maç sonu basın toplantısında Şenol Güneş'e konu hakkındai görüşleri soruldu.

Bir muhabirin, "Ljajic topu aldı. Sonra Quaresma geldi topu aldı. Her duran topu Quaresma mı kullanacak. Her duran topta Q7 var." şeklindeki sorusuna Güneş, "Şenol Güneş: Hangi duran top. Bilmiyorum. Kornerlerde Q7 kullandı. Frikiki Caner kullandı. Başka olmadı. Yan toplarda genelde Quaresma kullanıyor." diyerek cevap verdi.