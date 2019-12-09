İngiltere Premier ekiplerinden Arsenal'de teknik direktör Unai Emery ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başında olan Freddie Ljungberg West Ham United maçından önce verdiği röportajda planlarını anlattı ve açıklamalarda bulundu.

Kendi işlerine odaklanmaları gerektiğini söyleyen Ljungberg "İlk dört hakkında konuşmayı bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim şu anda burada ne yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor, yukarı aşağı ve hatta yukarı bakmamalıyız. Sadece kendi oyunumuza ve kendimize olan güvenimiz üzerine çalışmamız gerekiyor." dedi.

TAKIMA GÜVENİYORUM

Bu haftaki maçında takımna güvenen İsveçli teknik adam, "Şu anda olduğu gibi zor bir durumda olduğunda deneyimli oyuncuların oynamak istediğini fark ettim bundan dolayı onlara daha fazla forma şansı veriyorum. Büyük maçların sorumluluğunu üstlenebilecek yaşlı oyuncuları oynatmak istiyorum ama bu fark yaratacak genç oyuncuları da yedek bırakmak istediğim anlamına gelmiyor. Bu haftaki maçta oyuncularımın biraz rahatlayabileceğini ve oyuna daha çok konsantre olabileceklerini düşünüyorum. Onların Brighton maçında oynadıkları futbolu bir kez daha oynayacaklara güveniyorum." diyerek devam etti.

MESUT ÇOK ÇOK İYİ FUTBOLCU

Takımdaki herkesin forma şansı bulabileceğine değinen Ljungberg "Mesut çok çok iyi bir futbolcu. Topun üzerindeyken her şeyi yapabilir ve bişeyler gerçekleşir ama çok geniş bir kadromuz var ve ben hiç bir zaman takımı belirli oyuncular etrafında kuracağımı söylemedim." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sezon Arsenal Premier Lig'de 15 maçta sadece 19 puan toplayabildi.