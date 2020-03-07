Lletget: İbrahimovic'le oynamak çok zor

MLS takımlarından LA Galaxy forması giyen orta saha oyuncusu Sebastian Lletget, Zlatan Ibrahimovic'in takımda olduğu zamanları anlattı.
Zlatan'la oynamanın çok sinir bozucu olduğunu söyleyen Lletget, onunla birlikte oynamanın zor olduğunu belirtti.
"TAKIMDA ÖZGÜR OLAMIYORDUK"
Sebastian Lletget şu şekilde konuştu;
"Takımda özgür olamıyorduk. Zlatan Ibrahimovic ile oynarken kramponlarını çıkarıp sahadan ayrılmak istiyorsun. Çok sinir bozucuydu. Zlatan'a karşı oynamak zor ama onunla oynamak daha zor"