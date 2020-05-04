Lloris: Liverpool'un şampiyon olamaması acımasızca olur

Tottenham kalecisi Hugo Lloris, Liverpool'un koronavirüs salgını nedeniyle çok yakın olduğu lig şampiyonluğundan edilmesinin acımasızca olacağını söyledi.

''KİMSE BÖYLE BİTMESİNİ İSTEMİYOR''

L'Equipe'e konuşan Lloris, "Herkes ligin tamamlanmasını ve neticenin sahada belli olmasını istiyor. Her şeyin böyle sona ermesi çok kötü olur. Özellikle de şampiyonluğa çok yakın olan Liverpool'a acımasızlık olur. Sezonun en heyecanlı en güzel dönemine girmek üzereydik. Kimse böyle bitmesini istemiyor." sözlerini kullandı.