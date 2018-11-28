L.Moskova-Galatasaray - CANLI SKOR

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İlk yarı sonucu: L.Moskova 1-0 Galatasaray
43' GOL.... L.Moskova 1-0 Galatasaray (Krychowiak)
35' Rakip kalede pozisyonlar arıyoruz ancak organize ataklarımızın sonunu getirmekte zorlanıyoruz.
22' Gole yaklaştık. Linnes'in pasında savunma arkasına sarkan Rodrigues, dışarı çıkardı. Eren Derdiyok'un şutu az farkla dışarı gitti.
15' Mücadele şu dakikaya kadar temposu düşük devam ediyor.
8' Gole çok yaklaştık. Arka direğe yapılan ortada Ozan Kabak'ın kafa vuruşu dışarı gitti.
5' Mücadelede ilk net pozisyonu rakibimiz buldu. Smolov'un şutu direkten geri geldi.
1' Mücadele başladı. Temsilcimize başarılar dileriz.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan temsilcimiz Galatasaray, Rusya deplasmanında.
Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı, Galatasaray 3-0 kazanmıştı.
İLK 11'LER
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Denisov, Krychowiak, Anton Mirancuk, Aleksei Mirancuk, Farfan, Smolov
Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Rodrigues, Eren Derdiyok