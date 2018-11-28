L.Moskova-G.Saray maçı öncesi Rusya'da hava durumu

Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılı ekibimiz Rusya'da Lokomotiv Moskova'nın konuğu olacak.

HAVA ŞARTLARI ZORLAYACAK

Son 16 şansını son maça taşımak için mutlak kazanmak zorunda olan Galatasaray'ı Moskova'da zorlu bir maç bekliyor. Rakibin UEFA Avrupa Ligi için son şansı bu karşılaşma.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını tamamladı ViDEO

Bu zorlu karşılaşmada Moskova'daki hava şartları da bizi etkileyecek bir başka faktör. Dün akşam yoğun kar yağışı altında çalışan Galatasaray'ı bu akşam da -10 derecelik bir hava bekliyor.