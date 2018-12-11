L.Moskova son maçta Schalke'ye yenildi

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova, Veltins Arena'da karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın Porto'ya mağlup olmasıyla birlikte büyük önem taşıyan maçı Schalke, son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı ve Galatasaray, grubu 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan taraf oldu.

Grup 2.liğini daha önceden garantileyen Schalke, maça rotasyonlu bir kadro ile çıkarken iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

Schalke'ye galibiyeti getiren gol ise 90+1. dakikada Alessandro Schöpf'ten geldi. Almanya'dan son dakikada gelen golün ardından Türk Telekom Stadyumu'nda da büyük bir sevinç yaşandı.

Porto maçını tribünden takip eden ancak bir kulağını da Schalke maçına veren Galatasaray taraftarları, son dakikada gelen golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Schalke, grubu 11 puanla 2. sırada bitirirken Lokomotiv Moskova, 3 puanla grubu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.