L.Moskova'nın Türk Telekom Stadyumu korkusu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 18 Eylül Salı günü sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek.

Kritik karşılaşma öncesi bir açıklama yapan Lokomotiv Moskova Başkanı Ilya Gerkus, sarı-kırmızılı taraftarlardan çekindiklerini itiraf etti.

DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADI

Galatasaray'ın çok zorlu bir rakip olduğunu belirten başkan, "Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Her takımın güçsüz olduğu alanlar var, biz de onlara çalışacağız. Bu maçlar ne kadar iyi olduğumuzu gösterecek. İlk maç çok zor olacak, Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Çok gürültülü bir stat, dünyanın en gürültülü stadı, eşi benzeri yok, cenehennem gibi. Ayrıca rakip de çok sıkı oynayacaktır, bizim için zorlu olacak. Hocamız için oyuncuları hazırlamak önemli bir görev olacak. Ağır bir rakibe karşı hayatta kalmak önemli olacak" ifadelerini kullandı.