Lokomotiv, Manuel Fernandes'le yollarını ayırdı

Rusya Ligi ekibi Lokomotiv Moskova, ismi zaman zaman Galatasaray ile anılan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes ile yollarını ayırdı. Lokomotiv Moskova Genel Menajeri Vasily Kiknadze, yaptığı açıklamada Fernandes ile yollarını ayırdıklarını belirtti.

''KARİYERİNİ TÜRKİYE'DE SÜRDÜREBİLİR''

Vasily Kiknadze, yaptığı açıklamada ''Fernandes'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kış transfer döneminde açık bir şekilde takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Fernandes için bize gelen resmi bir teklif yok ama gazetelere göre kariyerini Türkiye'de sürdürecek. Ancak bunun için biz bir şey diyemeyiz. Eğer Fernandes kendini hazır hissediyorsa başka bir yerde rahatlıkla oynayabilir.'' diye konuştu.