L.Moskova-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek.

RZD Arena'da 20.55'te başlayacak müsabakayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

KAZANAMAZSAK ELENİYORUZ

Temsilcimiz puan kaybetmesi durumunda bir üst tura çıkma şansını kaybedecek. Bu kritik mücadele öncesinde deneyimli teknik adam Fatih Terim, taktiksel olarak takımını hazırladı. Kafasındaki ilk 11'i de hemen hemen belirledi.

Ligde cezaları sebebiyle forma giyemeyen Ndiaye, Rodrigues, Donk, Moskova karşısında sahada olacak. Orta sahada Ndiaye'nin dikine oyununun ve süratinin bu maç özelinde de çok mühim olduğunu talebelerine aktaran Terim, savunma önünde de Donk, Fernando ikilisine şans tanıyarak, Ruslara geçit vermemeyi hedefliyor.

Oyuncularından kesinlikle sakin kalmalarını ve rakibi hataya zorlamalarını isteyen Terim, kanatlardan da hızlı akınlarla, kaleye inmeyi amaçlıyor. Son maçta Feghouli'nin performansından memnun kalan tecrübeli teknik adamın ileri üçlüyü Rodrigues, Onyekuru ve Feghouli şeklinde kuracak. Terim, yerden ve hızlı oyunla Lokomotiv Moskova engelini aşmak istiyor.

GRUPTA SON DURUM

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatjev, Kvirkvelia, Höwedes, Idowru, Krychowiak, Denisov, Miranchuk, Miranchuk, Fernandes, Eder



Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Nagatomo(Ömer), Donk, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Rodrigues, Eren