Londra derbisi berabere bitti

Arsenal'in golünü 16. dakikada Aaron Ramsey attı. Tottenham 74. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle bir puanı kurtardı. Arsenal 90. dakikada Pierre Aubameyang ile penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Tottenham, 73. dakikada faul kullandığı sırada Harry Kane, Shkodran Mustafi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Anthony Taylor penaltı noktasını gösterirken, Arsenal pozisyonun ofsayt olduğunu belirtti. Ancak hakemin kararı değişmedi. Arsenal 89. dakikada Pierre Aubameyang, Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak Pierre Aubameyang'ın penaltı vuruşunda kaleci Hugo Lloris gole izin vermedi.

Konuk ekip Arsenal'de maça yedek kulübesinde başlayan Mesut Özil, 72. dakikada Aaron Ramsey'in yerine oyuna dahil oldu ve kalan bölümde görev aldı. Hafta içi Chelsea'ye kaybeden Tottenham, Arsenal karşısında beraberliği kurtararak puanını 61 yaptı. Dördüncü sıradaki Arsenal ise 57 puana ulaştı. İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Southampton'a konuk olacak. Arsenal, Manchester United'ı ağırlayacak.