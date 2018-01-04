Londra derbisinde 4 gol var kazanan yok

Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı ise tam bir gol düellosuna dönüştü. 4 golün atıldığı ikinci yarıda, perdeyi açan isim Jack Wilshere oldu.
Maçın 63. dakikasında Jack Wilshere, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk golün hemen ardından ise Chelsea penaltı kazandı.
67. dakikada penaltıdan Eden Hazard skoru eşitlerken, 84. dakikada Marcos Alonso, Chelsea'yi öne geçirdi.
Karşılaşmanın bitime kısa bir süre kalan sahneye çıkan isim Hector Bellerin, maçın skorunu belirledi. 90+2. dakikada golü ataran Hector Bellerin, takımına bir puanı getirdi.
Bu sonuçla üçüncü sıradaki Chelsea 46, altıncı basamaktaki Arsenal ise 39 puana çıktı.