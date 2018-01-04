Londra derbisinde 4 gol var kazanan yok

Premier Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelen Arsenal ve Chelsea futbolseverlere bir şölen izletti. Emirates Stadı'ndaki Londra derbisinde 4 gol atılırken, kazanan çıkmadı.

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Milli Takım, İran'la maç yapacak

A Milli Futbol Takımı en geç mayıs ayının son haftasında İran'la hazırlık maçı yapılması için prensip anlaşmasına vardı.