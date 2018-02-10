Londra derbisinde gülen taraf Tottenham

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta mücadelesinde Mauricio Pochettino'nun takımı Tottenham ile Arsene Wenger'in takımı Arsenal kozlarını paylaştı.
DERBİDE TEK GOL KANE'DEN
Wembley'de oynanan karşılaşmada Tottenham, Arsenal'i 1-0'lık skorla yendi. Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, dakikalar 49'u gösterdiğinde sahneye Harry Kane çıktı. Ben Davies'in sol kanattan ayptığı ortaya müthiş yükselen İngiliz golcü, yaptığı klas kafa vuruşla Londra derbisine damgasını vurdu.
Maç boyunca Arsenal kalesini adeta ablukaya alan Tottenham diğer pozisyonlarda Petr Cech engelini geçemezken hanesine 3 puanı yazdırmasını bildi.
Alınan bu sonucun ardından Tottenham puanını 52'ye yükseltti, yenilmezlik serisini de 9 maça yükseltti. Arsenal ise 45 puanda kaldı ve bu sezon ligdeki 8. mağlubiyetini aldı.