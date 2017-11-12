Lonzo Ball NBA tarihine geçti

BMO Harris Bradley Center'da Bucks'a konuk olan Lakers'ın 98-90 kaybettiği maçta 19 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle "triple-double"lık performans sergileyen Ball, 20 yaş 15 günlükken bu istatistiğe ulaşarak NBA rekoru kırdı. Ball, 20 yaş 20 günlükken "triple-double" yapan LeBron James'in bu istatistiğe ulaşan en genç oyuncu olma rekorunu eline geçirdi.

Sürekli olarak şut isabet yüzdesi ile eleştirilen ve sürekli olarak kendisi ile karşılaştırılan genç oyuncu hakkında yorum yapan rakip koç Jason Kidd, "Bu çocuk oynayabiliyor. Takımını ve takım arkadaşlarını daha iyi yapmaya devam edecek. Triple double onun için normal hale gelecek, istatistik kağıdını dolduracak. Sadece ona biraz zaman tanımalıyız. Hatalar yapacak ve kabus gibi geçecek maçları olacak. Ama o mücadele ediyor ve kazanmanın yolunu bulacaktır." dedi.

Lakers karşısında kazanarak sezonun 6. galibiyetini elde eden Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 33 sayı, 15 ribauntla "double-double"lık performans ortaya koydu. Ev sahibi ekipte Malcolm Brogdon 16, Khris Middleton 13 sayı üretti.