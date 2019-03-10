Japonya Ligi'nde Consadole Sapporo sahasında Shimizu'yu ağırladı. 7 gollü enfes maça damga vuran isim ise Anderson Lopes oldu. Brezilyalı futbolcu hem 4 gol attı hem de gol sevinci sırasında yaşadığı sakatlıkla korkuttu.

REKLAM PANOLARINA TAKILIP DÜŞTÜ

Anderson Lopes mücadelede ikinci golünü attıktan sonra sevinmek için taraftara doğru giderken reklam panolarından atlayamadı ve yerde kaldı. Omzundan sakatlanan oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti.

Tedavisinin ardından oyuna devam eden Brezilyalı golcü takımını galibiyete taşıdı. Karşılaşmada 4 golün altına imza atan Lopes takımı Consadole Sapporo'nun 5-2'lik galibiyetinde başrol oynadı.

Lopes gole sevinirken sakatlık geçirdi - İZLE