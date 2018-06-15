Lopetegui: Annemin ölümünden sonraki en acı günümdü

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in yeni teknik direktörü Julen Lopetegui, Madrid ekibi ile yaptığı anlaşma nedeniyle İspanya Milli Takımı'ndaki görevine son verilmesi hakkında konuştu.

DÜN ÇOK ÜZGÜNDÜM, BUGÜN MUTLU

Lopetegui ise görevden dün alındığına atıfta bulunarak, gözyaşları içinde "Dün, annemin ölümünün ardından hayatımın en üzüntülü günüydü. Bugün ise hayatımın en mutlu günü. Bugün, duygusal bir gün. Bana gösterdiğiniz güven için teşekkürler başkan, teşekkürler Real Madrid. Bu sorumluluktan dolayı çok gururluyum." yorumunu yaptı.