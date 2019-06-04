Lopetegui Sevilla'da

Sevilla Kulübü'nden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Julen Lopetegui'nin takımın başına getirildiği duyuruldu.
Sevilla'da teknik direktör Joaquin Caparros, kronik lösemi hastalığı nedeniyle sezon sonundan görevini bırakmıştı.
Kariyerinde daha önce Portekiz temsilcisi Porto (2014-2016) ile İspanya Milli Takımı'nı (2016-2018) çalıştıran Lopetegui, son olarak geride kalan sezonun başında geldiği Real Madrid'de kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevinden Ekim 2018'de alınmıştı.