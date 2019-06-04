Lopetegui Sevilla'da

1 Ersun Yanal: En kötü sezonumuzda bile pes etmedik Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Herkesin Fenerbahçe'nin düşmesini beklediği sezonu 6. bitirdiğimiz unutulmasın" dedi. Yanal yeni sezonda mutlu sona ulaşacaklarını da iddia etti.

2 Yıldız futbolcuların bayram mesajları Ülkemizde ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde top koşturan yıldız futbolcular, sosyal medya üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

3 Fenerbahçe'de bağış krizi Fenerbahçeli futbolcular, 10 bin adet forma satın alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacaklarını açıklamıştı. Ancak yabancı futbolcuların bağış konusunda sıkıntı çıkardığı öğrenildi.

4 Alman basını: Werder Bremen Karius'u istiyor Alman basını, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Karius'un Bundesliga'ya dönebileceğini yazdı. Werder Bremen, 25 yaşındaki kaleciyi kiralamak istiyor.

5 3 büyükleri birbirine düşüren futbolcular 3 büyükler, her yıl olduğu gibi bu transfer döneminde de aynı isimlerin peşine düştü. Gündemdeki isimler; Vedat Muriç, Kenan Karaman, Lokman Gör ve Taylan Antalyalı.

6 Belhanda: Fenerbahçe şampiyon olmuş gibi sevindi Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

7 Başakşehir Visca'nın fiyatını belirledi Başakşehir, Visca'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş'tan 8 milyon euro (52 milyon TL) talep ett. Siyah-beyazlılar fiyatı düşürmek için görüşmeleri sürdürüyor.

8 Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha topun ağzında Fenerbahçe'de kadro temizliğine devam ediliyor. Sarı-lacivertlilerde, Slimani, Ayew, Benzia, Soldado, Neustadter, Valbuena, Şener ve İsmail'in ardından 3 isimle daha yollar ayrılabilir.

9 Mario Gomez Beşiktaş'a dönmek istiyor Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, Stuttgart'ın küme düşmesinin ardından siyah-beyazlı kulübe dönmek için haber gönderdi.