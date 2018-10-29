Lopetegui'nin yerine Conte geliyor

İspanya La Liga'da son 5 haftada 4 mağlubiyetle 50 yılı aşkındır en kötü başlangıcını yapan Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui ile yollar ayrılma noktasına geldi.

SON ANTRENMANINA ÇIKTI

Barcelona'ya karşı kaybedilen maçın ardından AS gazetesi, Lopetegui'nin takımın başında son antrenmana çıktığını ve çarşamba günü Melilla ile oynanacak İspanya Kral Kupası maçında rezerv takım teknik direktörü Santiago Solari'nin görev başında olacağını yazdı.

RESMİ AÇIKLAMANIN YAPILMASI BEKLENİYOR

Camp Nou'daki ağır yenilgi sonrası yönetim kurulu bu akşam toplanacak ve daha sonra 52 yaşındaki teknik adamın görevden alınması resmi açıklanması bekleniyor.

CONTE'NİN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Takımın başına geçecek isim olarak ise Antonio Conte öne çıkıyor. Kulübün bu akşam Conte ile sözleşme imzalanması beklenmezken Melilla maçını tribünden takip edebileceği belirtiliyor.

5-1'lik mağlubiyet sonrası antrenmana çıkan Real Madrid'de Lopetegui'nin beden dili iddiları doğrular nitelikteyken, elleri cebinde yönettiği çalışmada fotoğraflara girmemesi dikkat çekti.