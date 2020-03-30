Lopez-Wanda-Icardi ilişkisi yine gündemde

Bir dönem Arjantin futbolunun önemli isimlerinden olan Maxi Lopez ile evlenerek futbol dünyasında adını duyuran Wanda Nara, daha sonra sürekli skandallar ile gündeme geldi.

Wanda Nara'nın, Maxi Lopez ile evli olduğu dönemde Arjantinli futbolcu ile takım arkadaşı olan Mauro Icardi'ya yakınlaştığı söylentileri başlamıştı.

GÜNDEMİ MEŞGUL ETMEYE DEVAM EDİYORLAR

Nitekim Wanda Nara, Maxi Lopez'den boşanma kararı almasının arkasında Mauro Icardi ile evlenmişti.

Bu dramanın üstünden yıllar geçmesine rağmen söz konusu aşk üçgeni, hala yeni skandallarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Bu sefer de Maxi Lopez, Wanda Nara'ya çocuklarının sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

WANDA NARA'NIN ÇOCUKLARI İTALYA'YA GETİRMESİ OLAY OLDU

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde çocuklarını Paris'ten alıp koronavirüsün Avrupa'daki merkez üssü İtalya'ya getirdi. Maxi Lopez de buna sinirlendi.

Arjantinli futbolcu yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı hangi mantıkla koronavirüsün merkez üssü İtalya'ya getirdin. Sen nasıl bir annesin?" ifadelerini kullanarak, Wanda Nara'ya tepki gösterdi.

Maxi Lopez'in paylaşımı şu şekilde;

"Kimsenin dışarı çıkmadığı bir dönemde hangi kriterlerle çocuklarımızı koronavirüsle mücadelenin en yoğun olduğu ülke olan İtalya'ya getirdin?"

Maxi Lopez'in Wanda Nara'dan Valentino, Constantino ve Benedicto adında 3 çocuğu bulunuyor.