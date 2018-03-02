Lorik Cana: Hala Galatasaray taraftarıyım

2010-2011 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Lorik Cana, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni ziyaret etti. Arnavutluk'ta hayatını anlatan belgesel filmin yapımı için İstanbul'a gelen Cana, Galatasaray Stadyum Müzesi'ndeki tüm objeleri detaylı bir şekilde incelerken stadyum turu da yaptı.

''HEP GALATASARAY TARAFTARIYDIM, HALA ÖYLEYİM''

Ziyaret sırasında Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Lorik Cana şu ifadeleri kullandı:

"Bir proje yapıyoruz Arnavutluk'ta. Benim hayatım ve kariyerim hakkına bir belgesel çekiyoruz ve oynadığım tüm şehirlere gittik. Son olarak İstanbul'a geldik. Sadece 1 sene oynamış olsam da İstanbul ve Galatasaray benim için çok önemli. Hep Galatasaray taraftarıydım ve hala da taraftarıyım. Buraya gelip müzeyi de gezme şansı bulmak, fantastik objeleri görmek, eski dostlarla hasret gidermek çok güzel"





''TÜRK TELEKOM'DA GOL ATAN İLK YABANCI''

"Türk Telekom Stadyumu'nda 1 golüm var ki o da beni bu statta gol atan ilk yabancı yapıyor. Eskişehir'e karşıydı maç. Servet ilk golü atmıştı burada. Benim hem eski Ali Sami Yen'de hem de burada maça çıkma şansım oldu ki bu güzel bir ayrıcalık."

''TARAFTARLARIN YERİ GÖZÜMDE AYRIDIR''

"Benim burada oynadığım zaman kötü bir sezondu. Ama buna rağmen taraftarla çok iyi bir ilişkim oldu. Galatasaray taraftarının benim gözümde yeri her zaman ayrıdır. Her zaman da arkadaşlarıma, yakınlarıma Galatasaray taraftarından bahsederim."