Loris Karius beklenileni veremedi

Beşiktaş'ın Fabri'nin yerine kadrosuna kattığı Loris Karius, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Alman kaleci sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralandı. Daha önce Liverpool'la oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde iki hatalı gol yemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Siyah-beyazlı takıma geldiğinde tüm gözler üzerinde olan Karius, taraftara büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Performans olarak Fabri'nin çok uzağında kalan Alman kaleci, yediği birçok hatalı golle de takımının düşen performansında etkili rol oynadı.

TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Türkiye'ye geldiği günden beri yeşil sahadan çok, özel hayatıyla gündem olan Karius'a, siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan oldukça sert eleştirilerde bulundu.

KALESİNDE 25 GOL GÖRDÜ

Son olarak Kasımpaşa maçında 4 gol yiyen Loris Karius, Beşiktaş'la çıktığı 18 maçta 25 kez meşin yuvarlağı ağlarında gördü.