Loris Karius kontrolden geçti

İngiliz ekibi Chelsea'nin patronu olan Roman Abramovich, iddialara göre takımı satmak istiyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon sonundan bu yana takımdan ayrılacağı konuşulan Alvaro Negredo ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Frey, Reyes ve Fabian'ı değerlendiren Rıdvan Dilmen, 3 futbolcunun da direkt ilk 11 oyuncusu olamayacağını ifade etti.

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Fikret Orman: Kagawa diye bir köprü var

Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibin gündeminde olan Kagawa'yla ilgili soruya yine esprili bir cevap verdi.