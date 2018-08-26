Loris Karius kontrolden geçti

İstanbul'a dün akşam gelen Karius, özel bir hastanede bu sabah bir dizi teste tabi tutuldu.
KARİUS'A HASTANEDE BÜYÜK İLGİ
Kontroller kapsamında 25 yaşındaki kaleci, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümlerinde muayene edildi.
Yakışıklılığıyla ülkemizde şimdiden büyük bir hayran kitlesine sahip olan Karius, sağlık kontrolleri sırasında büyük ilgi gördü.
Liverpool Kulübü, Loris Karius'un 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralandığını açıklamıştı. Karius'un, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmayı tribünden izlemesi bekleniyor.