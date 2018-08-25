Loris Karius resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Fabri'nin satılmasının ardından büyük uğraş verdiği kaleci transferini noktaladı.
Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, İstanbul'a geldi.
Loris Karius İstanbul'a geldi - VİDEO
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool da Loris Karius'un transferini resmen açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Karius, Türk ekibi Beşiktaş'a iki yıllığına kiralandı." denildi.
25 yaşındaki oyuncunun, 2018-19 ve 2019-2020 sezonlarında Süper Lig'e iki galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta forma giyeceği belirtildi.