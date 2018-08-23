Loris Karius saçlarını kestirdi

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Siyah-beyazlı ekibin yeni kalecisi olması beklenen Loris Karius, İstanbul'a gelmeden önce son hazırlıklarını yapıyor.

SAÇLARINI KESTİRDİ

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Beşiktaş, Liverpool'un Alman kalecisi Karius'u kiraladı. Tecrübeli file bekçisi İstanbul yolculuğu öncesinde ise saç tıraşı oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği hatalı gollerle Liverpool'un kupayı kaybetmesinde başrol oynayan ve gözden düşen Karius, 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralandı.

Haberin detaylarında, siyah-beyazlı ekibe imza atmak için yakın zamanda İstanbul'a gelecek olan Karius'un özel berberine giderek saçlarını kestirdiği ve son hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.