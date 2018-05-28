Loris Karius'a ölüm tehditleri

Liverpool şehrinin Merseyside Emniyet'inin açıkladığı bilgiye göre, Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği ve Liverpool'un 3-1 mağlubiyetiyle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından kırmızı beyazlı ekibin Alman file bekçisi Loris Karius ve ailesinin 'ciddiye alınacak nitelikte' ölüm tehditleri alıyor.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLER ALIYOR

Emniyet ekipleri özellikle sosyal medyada çok fazla tehdit içerikli mesajın yer aldığını belirterek bu mesajları son derece ciddiye aldığını ifade ederek soruşturma başlatılacağını belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanan final maçında Loris Kairus, eliyle oyunu başlatmaya çalışırken topu Real Madrid'li Karim Benzema'ya göndermiş ve takımı bu hatanın ardından ilk golü yemişti. Bitiş düdüğü sonrası 24 yaşındaki genç kaleci göz yaşlarını tutamamış ve ertesi gün de tüm Liverpool taraftarından defalarca kez özür dilemişti.