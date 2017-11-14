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Los Angeles Clippers'ı Joel Embiid taşıdı

Philadelphia 76ers'ı Los Angeles Clippers deplasmanında galibiyete taşıyan isim Joel Embiid oldu.

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NBA'de sezonun flaş ekiplerinden Philadelphia 76ers, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 109-105 yenerek iki maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı.

DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Maçı 32 sayı ve 16 ribauntla tamamlayarak double-double yapan Joel Embiid, kariyerinde ilk kez 30 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti. Robert Covington 31 sayı 6 ribaunt 4 top çalma ve Ben Simmons 22 sayı 12 ribauntla Embiid'e eşlik etti.

Peş peşe 6. yenilgisini alan Clippers'ta Lou Williams 31 sayı 7 ribaunt 6 asist 5 top çalma ve Blake Griffin 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı.

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