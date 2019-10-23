Los Angeles derbisini Clippers kazandı

Yeni süper starı Kawhi Leonard'ın 30 sayı 6 ribaunt'la yıldızlaştığı maçta Clippers, Lakers'ı 112-102 yendi.

Kawhi Leonard'ın, Los Angeles Clippers'taki yeni sayfası galibiyetle başladı. Leonard karşılaşmayı 30 sayıyla tamamlarken, Los Angeles Clippers, derbide Los Angeles Lakers'ı 112-102 mağlup etti.

KAWHİ GALİBİYETLE BAŞLADI

NBA'de geçen sezonu Toronto Raptors'ta geçiren ve Kanada ekibinin tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunda başrol oynayan Kawhi Leonard'ın Los Angeles Clippers'taki ilk maçı buruk başladı. Geçen sezonun finaller MVP'si Kawhi Leonard, maç öncesi konuşmasını Los Angeles Lakers'lıların doldurduğu salonda yapmak zorunda kaldı.

Leonard, Lakers taraftarlarınca yuhalanırken, ilk iki şutunda isabet sağlayamadı. Lakers maça 13-2'lik bir başlangıç yapmasına karşın; Kawhi Leonard 2. çeyrekte açıldı. Üst üste sayılarla Clippers'ı taşıyan Leonard, 2. çeyreği 16, ilk yarıyı da 20 sayıyla tamamladı. İlk yarısını Clippers'ın 62-54 önde geçtiği maçta, Los Angeles Lakers 3. çeyrekteki 14 sayılık farkı kapamayı başardı. Bunda 18 sayılık performansıyla Danny Green başrol oynadı.

Üçüncü çeyreği takımlar 85-85 eşitlikle tamamlamasına karşın, son periyotta Clippers üstünlüğü yaşandı. 19-7'lik bir seri yakalayan Clippers, maçtan da 112-102 galip ayrıldı. Bench'ten büyük desteğin geldiği Clippers'a Lou Williams 21, Montrezl Harrell ise 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard maçı 30 sayıyla tamamlarken, galibiyetin de mimarı oldu. Clippers'ta bench'ten gelen 4 ismin de çift haneli Montrezl Harrll 17, Lou Williams 21, Moe Harkless 10, JaMychal Green 12) rakamlara ulaşması dikkat çekti.

Lakers'ta Anthony Davis(25 sayı 10 ribaunt, 5 asist) LeBRon James'e (18 sayı 8 ribaunt 8 asist) yeni transfer Danny Green de eşlik etti. Green, 28 sayıyla takımının en skorer ismi olmasına karşın, bu üçlünün performansı yenilgiyi önleyemedi.