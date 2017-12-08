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Los Angeles Lakers son saniyede kazandı

Los Angeles Lakers, son saniyelerde bulduğu üçlükle Philadelphia 76ers deplasmanından galibiyetle döndü.

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Los Angeles Lakers son saniyede kazandı

Los Angeles Lakers, genç yeteneği Brandon Ingram'ın son saniye üçlüğünün yardımıyla konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 107-104 yendi.

INGRAM'DAN 21 SAYI

Lakers'ın sezonun 9'uncu galibiyetini elde ettiği mücadelede Ingram 21 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Jordan Clarkson ve Julius Randle 16'şar sayı, Lonzo Ball 10 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, 4 blok ve 3 top çalmayla oynadı.

Sezonun 11'inci mağlubiyetini alan Sixers'ta Joel Embiid 33 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 5 blokla maçın yıldızı oldu. Ben Simmons 12 sayı, 13 ribaunt ve 15 asistle triple-double yaparken, Robert Covington 19 sayı kaydetti.

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