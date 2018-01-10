Lösemi hastası Garcia hayatını kaybetti

Honduraslı futbolcu Juan Carlos Garcia, 29 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz ekibi Wigan Athletic'in 2013 yılında renklerine bağladığı savunma oyuncusu Garcia, üç yıldır mücadele ettiği lösemi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuya her türlü desteğin verildiği belirtilerek, "Trajik bir haber aldık. En içten duygularla ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Garcia, Honduras Milli Takımı formasıyla FIFA 2014 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.