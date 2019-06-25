Louis van Gaal: Messi hatayı kendinde aramalı

El Pais'e konuşan Hollandalı teknik adam Louis van Gaal, Messi'ye Barcelona'nın oyun yapısında fazla özgürlük tanındığını ve takımın başına geçen teknik direktörlerin Messi'nin bireysel yeteneklerini takımın üzerinde tuttuğunu savundu.

"BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ KENDİSİNE SORMALI"

"Bir takım oyuncusu olmaktan daha önemli bir şey yoktur." diyen Van Gaal, şöyle devam etti:

"Barcelona bunun sorununu yaşıyor. Messi, bu kadar uzun süredir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayamamış olmalarının sebebini kendisine sormalı. Barcelona, herkesin dünyanın en iyisi olduğunu söylediği bir futbolcuyla kaç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı? Bireysel anlamda dünyanın en iyi oyuncusu çünkü istatistikleri inanılmaz. Ama neden beş yıldır Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayamıyor?"

"MESSİ, KENDİSİNİ TAKIMA ADAPTE EDEBİLMELİ"

Messi'nin kaptan olarak kendisini sorgulaması gerektiğini savunan Van Gaal, "Barcelona'nın Avrupa'da son yıllarda yaşadığı başarısızlığın tek sorumlusu sadece teknik adamlar değil. Messi de bundan sorumlu. 30 oyunculuk bir kadroları var ve Messi kendisini takıma adapte etmek zorunda. Bunun başka bir yolu yok." diye konuştu.