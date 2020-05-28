Louis van Gaal: M.United bana verdiği sözü tutmadı

Manchester United'da 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında görev alan Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, o döneme dair anılarını ve düşüncelerini paylaştı.

Kariyerinde Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüpleri çalıştıran, Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Bundesliga kazanan Van Gaal, "O döneme dair hala olumlu düşüncelerim var. Aslında, bir yerde kapı önüne koyulursan mutsuz hatırlaman gerekir. Ancak, Manchester United benim için ikinci şanstı. Tüm hayal kırıklıklarına rağmen Manchester United'da Federasyon Kupası kazandım. Manchester United'da menajer olmak, kariyerimin en büyük başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Van Gaal, "Manchester United, son raddede verdiği sözleri tutamadı. Kulüp sahipleri ve yönetim kurulu, vizyonumu desteklemişti. Ben onlara vizyonumu anlattım, detayları tartıştık. Bunları, Bayern Münih ve Barcelona'da da yapmıştım. Benim prensimplerim kolay değildir, bunu kabul ediyorum ama ben de yönetim nasıl olmalı diye teknik fikirlerimi onlara sunmuyorum." dedi.

"BANA VERDİKLERİ SÖZÜ TUTMADILAR"

"Yapmadan önce her şeyi tartışmak ve anlatmak isterim." diyerek sözlerini sürdüren Van Gaal, "Finansal kaynakları olmasa ve vizyonumu desteklemeseler bunu söylemeliler. Hangi oyuncuları istediğimi anlattım. Onlar da bunu kabul ettiler. Söz verdiler. Ancak, sözlerini tutamadılar." açıklamasını yaptı.

Hollandalı teknik adam, "Manchester United'da şampiyon olacak kalitede bir kadro yoktu. Oyuncuların birçoğunun tarihi geçmişti. 30 yaş üstü 10, 35 yaş üstü 5 oyuncu vardı. Ben de onlara, 'Yeniden bir kadro kurmalıyız ve bunu da şu oyuncularla yapmalıyız.' dedim. Ben farklı bir noktadaydım, yönetim ise bambaşka. Bir teknik direktör olarak ben sınırları zorlamak zorundayım. Dünyanın en zengin kulübünde, böyle bir kadro olmamalıydı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.