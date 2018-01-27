Love'sız Alanya'dan Bursa'ya 3 gol

Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Zorlu 90 dakikada yenik duruma düşen ancak maç sonunda gülen taraf ev sahibi Alanyaspor oldu.

ALANYA'DA BURSA'YA 3 GOL

Hikmet Karaman'ın takımında galibiyeti getiren goller 45' Efecan Karaca, 59' Junior Fernandes ve 62. dakikada Emre Akbaba'dan geldi. Bursaspor'un tek golü ise 13. dakikada Bogdan Stancu'dan geldi. Alanyaspor 3 gollü galibiyetle uzun süren hasretini sonlandırıken, Bursaspor ise son 5 haftada dördüncü yenilgisini aldı