Lovren: Modric İspanyol olsa Ballon d'Or'u kazanırdı

2018 FIFA Dünya Kupası D grubunda 2'de 2 yaparak futbol kamuoyunun takdirini kazanan Hırvatistan'da takım kaptanı Luka Modric için Dejan Lovren ''İspanyol olsaydı Ballon d'Or almış olurdu'' dedi.

Hırvat savunmacı yaptığı açıklamada takım kaptanı Modric hakkında hak ettiği ilgiyi görmediği yorumunda bulundu ve, "Modric ile birlikte oynamak büyük bir zevk. Eğer İspanyol olsaydı, çok uzun zaman önce Ballon d'Or almış olurdu. Daha küçük bir ülkeden olduğu için, hak ettiği ilgiyi göremiyor." dedi.

Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı Modric, Nijerya ve Arjantin galibiyetlerinde büyük rol oynayarak ülkesini Dünya Kupası serüveninde sırtlayan isim oldu.