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Lovren'den Harry Kane'le dalga geçti

Liverpool'undefans oyuncusu Lovren, Mohamed Salah ile Instagram'da yazışırken Tottenham'ın golcüsü Harry Kane ile dalga geçti.

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Lovren'den Harry Kane'le dalga geçti

Liverpool'un iki futbolcusu Mohamed Salah ve Dejan Lovren'in Instagram'dan yaptığı konuşma dikkat çekti.

SALAH BANA OY VERDİN Mİ YAZDI

Salah, Instagram hesabından Premier Lig yılın futbolcusu ödülünün pozunu verip paylaşırken 'Lovren bana oy verdin mi?' diye yazdı.

Lovren ise sadece ceza sahası içinde bekleyip son vuruş yaptığını ima ederek Harry Kane için Mr. Touch (Bay dokunuş) cevabını verdi. Lovren, Salah'a cevap olarak ''Ben oyumu Mr. Touch için verdim. Şaka yapıyorum, benim oyumu zaten biliyorsun'' dedi.

Hırvat futbolcunun bu cevabı sosyal medyada Liverpool taraftarları arasında büyük beğeni topladı.

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