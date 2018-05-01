Lovren'den Harry Kane'le dalga geçti

Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

1 Beşiktaş'tan Tahkim'e derbi itirazı Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise TFF'nin verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına itiraz etti.

2 Arsenal için Buvac iddiası Sezon sonu ayrılacak Wenger'in yerine birçok manejerin adı Arsenal'le anılıyor. Dünyaca ünlü hocaların ismi yazılırken, İngiliz ekibinin takımı Klopp'un yardımcısı Buvac'a emaet edeceği iddia edildi.

3 Wolverhampton Wanderers, Elia'yı istiyor Gelecek yıl Premier Lig'de mücadele edecek olan Wolverhampton Wanderers, Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Elia'yı transfer etmek için harekete geçti.

4 Talisca, İstiklal Marşı'nın hikayesini anlattı Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, sadece ülkesinin değil yaşadığı ülkenin de marşını bilmesi gerektiğini söyledi.

5 Galatasaray'da 4 imza Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, iç transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar 4 futbolcuya imza attıracak.

6 Trabzonspor'da hoca adayları 3'e düştü Sezon sonunda Rıza Çalımbay ile yollarını ayıracak olan Trabzonspor'da Samet Aybaba, Tolunay Kafkas ve Beşiktaş'la yollarını ayıracağı söylenen Şenol Güneş isimleri gündeme geldi.

7 Çinliler Gomis'i istiyor Adı henüz bilinmeyen bir Çin kulübünün, Gomis'e 10, G.Saray'a ise 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

8 Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda olmayacak isimler Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Başta Lens ve Negredo olmak üzere bazı isimlerle yollar ayrılacak.

9 Messi 1000. golünü attı Kariyeri boyunca 1116 kez sahaya çıkan Lionel Messi, tam 1000 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca yıldız, bu sezon attığı 32 golle krallıkta da zirvede yer alıyor.