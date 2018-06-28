Löw: Elenmemizden Mesut sorumlu değil

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak grup aşamasında Dünya Kupası'na veda eden Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, ülkeye dönüş sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Löw, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'de ziyaret ettiği için Alman taraftarların eleştirdiği Mesut Özil'in performansını da değerlendirdi.

Alman teknik adam Dünya Kupası'na erken havlu atmalarından Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in sorumlu tutulmaması gerektiğini söyledi.

"ELENMEMİZDEN SADECE MESUT SORUMLU DEĞİL"

Löw, özeleştiri yaparak başladığı konuşmasında, “Neden kaybettik ya da başarısız oldukla ilgili tek bir sebep yok. Gerçekten bir sürü ama bir sürü nedeni var bunun. Veda etmemizden sadece Mesut Özil sorumlu değil. Normal performansını sergileyemeyen birçok oyuncu vardı ancak sorumluluğu ben alıyorum. Şimdi bir toplantı yapacağız, her şeyi konuşacağız. Daha sonra da daha net ve açık cevaplar sunabileceğiz sizlere” dedi.

"ELENMEYİ HAK ETTİK"

Kötü bir kupa geçirdiklerinden bahseden Löw, "Elenmeyi hak ettik performansımıza baktığınızda. Sadece Meksika ve Güney Kore maçları değil, kazandığımız İsveç maçında da iyi değildik. Ancak bunların hepsi çok derin konular ve iyice gözden geçirmeliyiz. Her konuyu detaylıca görüşmemiz ve odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.