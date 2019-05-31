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Löw hastaneye kaldırıldı

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, atardamar zedelenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

| AA
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Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, atardamar zedelenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

MİLLİ TAKIM'IN BAŞINDA YOK

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Löw'ün, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ve Estonya ile oynanacak maçlarda takımının başında olamayacağı belirtildi.

Löw'ün durumunun iyi olduğu ancak doktor raporu doğrultusunda birkaç hafta takımın başında yer almayıp dinleneceği aktarıldı. Açıklamada, Löw'ün yokluğunda yardımcısı Marcus Sorg'un bu görevi yapacağı kaydedildi.

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