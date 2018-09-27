Löw: Türkiye hak etti

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, EURO2024'ün Almanya'ya verilmesinin ardından CNN Türk canlı yayınında konuştu

TÜRKLERİN DE BİR TURNUVA YAPMASINI İSTERİM

Löw açıklamasında, "Biz çok seviniyoruz. Bu bizim için müthiş bir görev olacak. Türkiye'yi de tebrik ederim inanılmaz bir efor gösterdiler. Türkiye futbola aşık bir ülke. Ama Türklerin de bir turnuva yapmalarını isterim. Bugün biz seviniyoruz, Türkler üzülüyor işin doğası bu ama düzenlemenizi isterim. EURO2024'te Almanya'da yaşanan Türklerle bir olacağız" dedi.

BEN TANITIMINIZDAN ÇOK ETKİLENMİŞTİM

"Türkiye neden kaybetti?" sorusunu yanıtlayan Löw, "Bilmiyorum ama filminizden inanılmaz etkilendim. Müthiş bir film hazırlamışsınız, ben çok etkilenmiştim" ifadelerini kullandı