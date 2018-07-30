Lucas Digne Barcelona'dan ayrılıyor

1 F.Bahçe Acun Ilıcalı'dan FB TV'yle ilgili fikir aldı Acun Ilıcalı, 5 bin forma alıp dağıtacağını ve FB TV ile ilgili de çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

2 Eski M.Unitedlı Anderson Adana Demirspor'da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir dönem Premier Lig devi Manchester United'da da forma giyen Anderson Luís de Abreu Oliveira'yı transfer etti.

3 Fatih Terim Valbuena'yı istiyor Geçtiğimiz günlerde, "Büyük takımlar arasında oyuncu alış verişi olmalı" diyerek transfer sinyali veren Fatih Terim'in Valbuena'yı istediği ortaya çıktı.

4 Aziz Yıldırım: Borcun ana sebebi FETÖ Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin gerçek borcunun 429 milyon euro olduğunu açıkladı. Yıldırım, bu borcun ana nedeni olarak ise FETÖ'nün yaptığı 3 Temmuz kumpasını gösterdi.

5 Fenerbahçe'de hedef Bony Fenerbahçe, Swansea City forması giyen Wilfried Bony'yi transfer etmek için harekete geçti. İngiliz ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

6 Cocu'nun genç futbolcularla ilgili raporu Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun, Elif Elmas, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yle ilgili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

7 G.Saray Andre Silva için Milan'la anlaştı Galatasaray'ın Andre Silva'nın transferi konusunda Milan'la her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

8 Real Madrid'in istediği genç Fenerbahçeli Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geleceğin yıldızı olarak lanse ettiği Ömer Faruk Beyaz'a Real Madrid, Tottenham ve Arsenal talip oldu.

9 Fatih Terim'in kampta beğendiği genç futbolcular Fatih Terim, hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizen Yunus Akgün ile kaleci İsmail Çipe'yi A takım kadrosunda tutacak.