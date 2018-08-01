Lucas Digne'yi Everton kaptı

Liverpool ekibi, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız oyuncu için 18 milyon pound ödedi.

Everton, menajerliğe Marco Silva'yı getirdikten sonra ikinci büyük transferini yaptı. Watford'dan Brezilyalı forvet Richarlison'u 40 milyon pounda transfer eden Everton, Barcelona'nın sol beki Lucas Digne'yi de renklerine kattı. Kulüp, transferin mali detaylarıyla ilgili açıklama yapmadı; ancak İngiliz basını Fransız oyuncu için 18 milyon Pound ödendiğini yazdı.

EVERTON DİGNE TRANSFERİNİ BU VİDEO İLE DUYURDU

2016'da Roma'da kiralık oynayan ve 2016'da Paris Saint Germain'den Barcelona'ya giden 25 yaşındaki oyuncu, Katalan ekibiyle 46 maça çıktı.

Cenk Tosun'un formasını giyen Everton'ın başarısı için çalışacak Digne, Fransa Milli Takımı'yla 21 maça çıktı; ancak 2018 Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Digne, geçen Pazar günü de instagram hesabından bir paylaşım yaparak kulüp çalışanlarına ve teknik heyete teşekkür etmişti.