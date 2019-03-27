Lucas Hernandez Bayern Münih'te

1 Genoa'dan Dorukhan için 6 milyon euroluk teklif Beşiktaş'ta gösterdiği performansla A Milli Takım'a seçilen Dorukhan Toköz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genoa, 22 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro gözden çıkardı

2 Demba Ba: ABD'nin Ay'a çıktığına inanmıyorum Başakşehir'in golcü futbolcusu Demba Ba, ABD'nin meşhur 'Ay'a çıkan astronot' fotoğrafıyla dalga geçti. Senegalli golcü, "Bu fotoğraf Hollywood stüdyolarında çekildi" dedi.

3 G.Saraylı Beknaz'ın hareketi dünya basınında Hakemin verdiği penaltı kararını beğenmeyen G.Saraylı futbolcu Beknaz Almazbekov, topu dışarı atmıştı. Belçika basını, FIFA'nın Fair Play ödülünü genç oyuncuya vereceğini yazdı.

4 VAR nedir, nasıl çalışır Sezon başında Süper Lig'de de kullanıma giren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve hangi durumlarda oyuna müdahale ettiğini anlattık.

5 Göztepeli futbolcular depremzedeleri ziyaret etti Denizlispor'la hazırlık maçı yapmak için Denizli'ye giden Göztepe cephesi, geçen hafta depremle sarsılan Acıpayam'ı ziyaret etti.

6 Alper Potuk saçlarını boyattı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, bugünkü antrenmana yeni imajıyla geldi.

7 Şener, Galatasaray'a imza atıyor Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Şener Özbayraklı, yeni sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

8 Diagne: Elhamdülillah çok iyiyim Senegal ile Mali arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanan Diagne, sağlık durumu hakkında konuştu. Golcü futbolcu, "Elhamdülillah çok iyiyim. Allah beni seviyor" dedi.

9 Valbuena, Fenerbahçe'de kalıyor Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena'nın 1 maç daha oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.