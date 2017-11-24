Lucas Lima Fenerbahçe'yi istiyor

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Santoslu Lucas Lima'yı transfer edeceğini yazdı. 10 Aralık'ta serbest kalacak Brezilyalı futbolcunun menajeri açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajeri İbrahim Bakan, sarı-lacivertli takımın Lima transferinde avantajlı olduğunu belirtti.

"LİMA FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR"

Bakan, Lima'nın 10 Aralık'ta serbest kalacağını, oyuncunun kesin kararını bu tarihte vereceğini açıklarken, "Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Lima'yı alacaktı ama fiyatı yüksek geldiği için transfer gerçekleşmemişti. 10 milyon euro bonservis, 7.5 milyon euro da yıllık ücret istemişlerdi. Şimdi durum farklı. Lima da Fenerbahçe'ye çok sıcak bakıyor" diye konuştu.

ALEX'İN TAVSİYESİ ETKİLİ OLDU

Lima'nın Fenerbahçe'yi Alex de Souza'ya sorduğu bilgisini veren menajer Bakan, "Alex de ona 'Hemen git, orada kral olursun' demiş" ifadelerini kullandı.

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