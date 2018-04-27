Lucescu, Altınordu tesislerinde

Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu ve Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun, Altınordu Kulübünün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde incelemelerde bulundu.

Kulüp başkan vekili Barış Orhunbilge ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu'dan bilgi alan Lucescu, daha sonra 18 yaş altı takımında yer alan 17 futbolcu için düzenlenen töreni izledi. Törenin ardından konuşma yapan Lucescu, inanılmaz altyapıya sahip bir kulüple karşılaştığını söyledi.

ALTINORDU'YU TEBRİK ETTİ

Bir takımda göreve geldiğinde ilk başta eğitimi ele aldığını kaydeden Lucescu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitimi en başa koyarsak ve eğitimle yola çıkarsak sonuç almamak mümkün değil. Bu yüzden burada gördüğümden dolayı söyleyebilirim ki milli takım seviyesinde bu kulüpten oyuncuların olması normal bir şey. Bu yüzden kulübü, başkanı, antrenörleri, oyuncuları ve bütün çalışanlarını tebrik ediyorum. Eminim ki gelecek onların elinde, onlara emanet. Bu meslek bence dünyanı en güzel mesleği. Üzüntüler de sevinçler de olacak. Hiç unutmamaları gereken bir şey var ki saygı çok önemli bir unsur. Seyirciye, yöneticiye, arkadaşlarına ve rakiplerine olan saygı, kendisine olan saygı, bunlar çok önemli. Eğer bu saygı unsurlarını gözardı etmeden maçları kazanırlarsa emin olun daha güzel ve daha ileriye gideceklerdir."

Barış Orhunbilge de en mutlu günlerini yaşadıklarını kaydetti. Altınordu'nun bir Türkiye projesi olduğunu kaydeden Orhunbilge, bu toprakların çocuklarına güvenildiğinde neler başarabileceğini göstermeye çalıştıklarını vurguladı.

İnanmış insanların bir araya geldiği bir kulüp olduklarını kaydeden Orhunbilge, "Evlatlarımızı tüm çalışanlarımızla bugüne kadar hazırladık. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu olmalarına çalıştık. Türkiye içinde bizi en iyi şekilde temsil edip, Avrupa'ya da gideceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu ise bu töreni 3. kez yaptıklarını hatırlatarak, 45'e yakın milli oyuncularının olduğunu anımsattı. Her yaşta milli takım kategorisinde yer almanın gurur verici olduğunu kaydeden Eroğlu, "Önemli olan bunu A Milli Takım'a kadar devam ettirmek. Avrupa'da bunun örnekleri var, bizde Çağlar ve Cengiz'de olduğu gibi. Hepinize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı