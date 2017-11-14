Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık mücadelesinde Arnavutluk'a 3-2 yenildi. Milliler böylece Lucescu yönetimindeki 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

Mücadelenin ardından Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, uzun süredir futbol gündeminin merak konusu olan Erol Alkan'ın kadroya alınmasına da açıklık getirerek şunları söyledi:

"AMAÇ MAKSİMUM GENÇ OYUNCUYU OYNATABİLMEKTİ"

"Ofansif olarak bizim için iyi bir maçtı. Gol pozisyonlarında daha dikkatli olabilirdik. Yeni oyuncuları görmek istiyorduk. Bizim için iyi bir oyundu. Fizik olarak iyi organize olan bir takıma karşı oynadık. Hücum futbolu oynadık bugün. Dediğim gibi son vuruşlarda daha iyi olabilirdik.Bu maçın amacı, siz de biliyorsunuz, maksimum genç oyuncuyu oynatabilmekti."





"EROL'U GÖRMEK İSTEDİM, BİR SAKINCA YOK HERHALDE"

"Bir geçmişim, bir ismim var. Erol konusunda bir şüpheniz varsa, bir kanıt varsa... ben bundan 2 hafta önce bir televizyon programında, 2-3 sene önce U21'de oynayanları görmek istiyorum dedim. Erol'u Dordrecht maçında gördüm, hoşuma gitmedi, orta sahada oynuyordu. Defansta oynasa hoşuma gitti. Çağırdım, görmek istiyordum. Görmek istememde bir sakında yok herhalde."





"MENAJER İDDİASINA DAVA AÇACAĞIM"

"Erol Erdal Alkan iyi bir oyuncu, genç, Türk. Umut ediyorum ki ligine dönecek ve daha iyiye gidecek. Ligimizde oynayan çok genç oyuncu yok. Bana söylendi menajerler vs. Bu yazarımızın başka bir meselesi varsa... Ben bu konuyu yarım bırakmayacağım. Dava açacağım. Tanıdığım bir menajer yok. Milli Takım hocaları, geleceğine inandığı oyuncuları çağırabilir. Bunu yapamazsa, seçimleri nasıl yapacak?"