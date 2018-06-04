Lucescu: Arda'dan yararlanacağız

Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'a Milli Takım kapılarını kapatmadıklarını söyleyen Lucescu, ileride Arda'dan yararlanacağını söyledi.

"ARDA'DAN FAYDALANACAĞIZ"

Kadroya dahil etmediği Arda Turan hakkında konuşan Lucescu, ''Arda Turan'ın cezası var, kendisi 31 yaşında, yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki zamanlarda kendisinden faydalanmayı düşüneceğiz. Kimseye kapıyı kapatmadık. Şimdi genç oyuncuları görmek istedim.'' sözlerini kullandı.

"CENK'İN BİR DAHA YAPACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Tunus maçında kariyerinin ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun hakkında da açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, ''Cenk Tosun'un olayını analiz etmek kolay değil. Sonraki gün geldi ve 'Kusura bakmayın' dedi. Yaptığı hareket için bir şey söylemeyeceğim. Kurban ararsanız, bir tane çıkar. Bir daha yapacağını düşünmüyorum. Türkler olarak bunlara alışığız.'' şeklinde konuştu.

''HEPSİYLE İYİ İLİŞKİLERİM VAR''

Türkiye'nin rakibi Rusya'yı da değerlendiren Lucescu, ''Zenit'te çalıştığım için Rus oyuncuları iyi tanıyorum. Hepsiyle iyi ilişkilerim var ve iyi bir Dünya Kupası geçirmelerini diliyorum. Herkes Milli Takımı'nı son kez görmek ister. Rusya'da Dünya Kupası öncesi son kez sahneye çıkacak. Bu yüzden ekstra bir motivasyonları olacaktır. Ancak bizim futbolcularımız da ellerinden geleni yapacaktır.'' dedi.