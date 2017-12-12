Lucescu: Beşiktaş Bayern'i eleyebilir

Rumen teknik adam Lucescu, yaptığı açıklamada, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in isminin ve gücünün tartışılamayacağını ancak Beşiktaş'ın da çok iyi bir ekip olduğunu ifade etti.

"BEŞİKTAŞ TESADÜFEN GELMEDİ"

Lucescu, Beşiktaş'ın futboluyla Avrupa'da artık üst basamaklarda yer aldığını kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon grubunda mükemmel maçlar çıkardığına dikkati çeken Lucescu, "Tecrübeli bir ekip haline geldiler. Sanki yıllarca bu ligde oynuyorlarmış gibiydiler. Beşiktaş, grup maçlarındaki mücadelesini Bayern Münih önünde de gösterirse rakibini eleyebilir. Beşiktaş'a tur için güveniyorum. Bunu başarabilecek güçteler." değerlendirmesinde bulundu.

Lucescu, Beşiktaş'ın tempolu futbolu sevdiğini ifade ederek, "Buraya tesadüfen gelmediler. Bu büyük bir özverinin eseri. Bayern önünde bu korkusuz futbollarını sürdürmeleri gerekiyor. Vodafone Park'taki rövanş maçında Bayern Münih'i müthiş bir Beşiktaş seyircisi bekleyecek. O atmosferi iyi biliyorum. Beşiktaş'ı çalıştırdığım dönemlerde taraftarın büyük desteğiyle Avrupa'da büyük maçlar kazandık." diye konuştu.