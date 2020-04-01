Lucescu: Beşiktaş işi haziranda belli olacak

Son olarak A Milli Takımımızda görev alan Mircea Lucescu, İtalyan basınına verdiği koronavirüs kriziyle ilgili röportajda, Beşiktaş ile ilgili soruları da yanıtladı.

''BU FEDAKARLIĞI YAPMAK, YARINI KURTARMAK DEMEK''

Salgın sonrası kulüplerin yaşayabileceği ekonomik krizler nedeniyle oyuncuların indirim yapmasının gerektiğini belirten Lucescu, "Oyuncuların maaşlarında indirim yapması şart. Şu andaki durumda herkes bir şeyler kaybedecek. Oyuncular kulüplerini seviyorsa, onları kurtarmak için bir şeyler yapmalı. Bugün bu fedakarlığı yapmak, yarını kurtarmak demek.'' ifadelerini kullandı.

''HAZİRANDAN SONRA GÖRECEĞİZ''

Lucescu ayrıca, "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna, "Koronavirüs sonrası, hazirandan sonra göreceğiz." cevabını verdi.