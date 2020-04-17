Lucescu: Beşiktaş'tan teklif aldım

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Mircea Lucescu, geçtiğimiz senelerde milli takımı da çalıştırmıştı.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile anlaşmaya varmasının ardından sportif direktörlük için güçlü bir aday olduğu bilinen 74 yaşındaki Lucescu, siyah-beyazlılardan teklif aldığını açıkladı.

''TEKLİF GELDİ AMA REDDETTİM''

Beşiktaş'ı 100. yıl şampiyonluğunda takımı çalıştıran isim olan Rumen futbol adamı, siyah-beyazlıların sportif direktörlük için kapısını çaldığını belirtti.

Lucescu, ''Beşiktaş'ın futbol direktörlüğü teklifini reddettim. Futboldan biraz uzak kalmak zorunda kaldım. Temmuzda neler olacağını göreceğiz. Şimdilik evimdeyim'' ifadelerini kullandı.