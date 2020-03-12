Lucescu: Birkaç takviyeyle Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun doğru planlanabilmesi için teknik direktör arayışları hız kesmeden devam ediyor.

Ersun Yanal'la yaşanan başarısızlıktan sonra hem yabancı hem de ligi iyi tanıyan bir hoca isteyen sarı-lacivertli yönetimde oklar Lucescu'ya çevrildi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ilk aday konumuna gelen Mircea Lucescu, şampiyonluk sözü verdi.

Rumen hocanın Türkiye'deki temsilcisi Süreyya Ertuğrul, sarı-lacivertli kulübün 74 yaşındaki çalıştırıcı ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

"LUCESCU, TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTİYOR"

Radyospor'a konuşan Ertuğrul, "Fenerbahçe, Lucescu'ya gelip gelmeyeceğini sordu. Lucescu, Türkiye'de çalışmak istiyor. Birkaç takviyeyle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyledi. En az 2 yıllık bir anlaşma istiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ertuğrul, Lucescu'nun sarı-lacivertlilerden 2 yıl için toplam 7 milyon Euro istediğini de gelen ifade etti.

YARDIMCISI OĞUZ ÇETİN OLACAK

Mircea Lucescu'nun göreve getirilmesi halinde yardımcı antrenör olarak Oğuz Çetin'in düşünüldüğü öne sürüldü.

57 yaşındaki Çetin son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmıştı.